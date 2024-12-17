На пост мэра Самары претендуют шестеро мужчин и одна женщина

В эту пятницу, 20 декабря 2024 года, состоится конкурс по выбору нового мэра Самары. По последним данным, на этот пост претендуют семь человек, в том числе Иван Носков, который сейчас возглавляет город с приставкой «врио». Информация об этом размещена на сайте гордумы.
Так, документы на участие в конкурсе подали: доцент кафедры философии и социально-гуманитарных наук Самарского политеха Роман Исаев (31 год), директор IT-компании Александр Перевалов (41 год), директор департамента финансового оздоровления одного из АНО Виктор Русин (62 года), председатель сельского потребительского общества Елена Свиридова (45 лет), руководитель учебного центра монтажной компании Олег Серов (60 лет).
Шестым кандидатом на пост мэра значится Иван Носков (52 года), который до приезда в Самару возглавлял Дзержинск в Нижегородской области. И буквально в последний день приема документов успел зарегистрироваться как участник конкурса помощник депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева — Дмитрий Асеев (37 лет).
Напомним, кресло мэра Самары опустело 15 ноября 2024 года. В этот день стало известно об отставке Елены Лапушкиной. Ее уход был вызван переходом на новое место работы — она стала новым уполномоченным по правам человека в Самарской области, сменив Ольгу Гальцову.