На пост мэра Самары претендуют шестеро мужчин и одна женщина

В эту пятницу, 20 декабря 2024 года, состоится конкурс по выбору нового мэра Самары. По последним данным, на этот пост претендуют семь человек, в том числе Иван Носков, который сейчас возглавляет город с приставкой «врио». Информация об этом размещена на сайте гордумы.