Санду намерена поговорить с прессой

«Президент ответит на вопросы журналистов на темы, представляющие общественный интерес».
Мероприятие начнется в первой половине дня, вход журналистов предусмотрен при наличии аккредитации.
Также на четверг, 19 ноября, в Кишиневе анонсированы два протеста: учителей и аграриев.
Фермеры требуют продления лицензии на импорт зерновых и масличных культур до 31 декабря 2025 года, а также выплату задолженности по субсидиям.
Профсоюзы педагогов протестуют против увеличения зарплат в отрасли всего на 9% и требуют повышения на 30%, чтобы компенсировать растущие расходы.
Парламент Молдовы ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступило в силу 16 декабря и продлится 60 дней. Режим ЧС в энергосфере введен и в Приднестровье, он действует с 11 декабря сроком на 30 дней.
Запрет оппозиционных СМИ в Молдове
Блокировка в Молдове русскоязычных сайтов, в том числе новостных, началась в 2022 году. Так, 26 февраля был заблокирован доступ к сайту информагентства Sputnik Молдова, впоследствии под такие же ограничения попали сайты других российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года в стране действует запрет российских новостных и общественно-политических телепрограмм. С 19 декабря 2022 года приостановлены лицензии шести русскоязычных телеканалов.
Блокировка русскоязычных сайтов в Молдове продолжилась в январе-апреле 2023 года, а 13 сентября из страны был выдворен руководитель информагентства Sputnik Молдова Виталий Денисов.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям своим решением от 30 октября 2023 года, принятым по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ), приостановила лицензии шести телеканалов: Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime, Canal 2 и Canal 3. В тот же день глава СИБ Александр Мустяцэ заявил, что ведомство издало приказ о блокировке на территории страны 31 информационного портала, в том числе 20 российских.
За неделю до этого, 24 октября, СИБ уже заблокировала 22 сайта российских телеканалов, таких как RT, «Вести», «Звезда», «Царьград», «Рен ТВ», «Мир», мотивируя решение тем, что они «искажают информацию, распространяемую в публичном пространстве в условиях чрезвычайного положения».
Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе.