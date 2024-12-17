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Вучич намерен обсудить с Путиным газовый контракт с РФ

БЕЛГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Сербский президент Александар Вучич намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос заключения нового газового контракта с РФ и планы США ввести санкции против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») из-за участия России во владении последней.

Источник: РИА "Новости"

«Мне придется поговорить с Путиным о санкциях [в отношении] NIS и газовом соглашении. Поговорю ли я с ним по телефону или как-то еще, посмотрим. Но мне обязательно нужно с ним поговорить», — сказал Вучич на заседании сербского правительства.

Ранее он отмечал, что решение США ввести с 1 января 2025 года санкции против NIS не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Вучич указывал, что власти предпримут шаги для решения проблемы, уточнив, что при этом страна постарается «сохранить дружественные отношения с россиянами и не испортить отношения с теми, кто вводит санкции». Позднее ТАСС сообщили в NIS, что в настоящий момент компания не имеет каких-либо ограничений деятельности, но анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия от ожидаемых со стороны Вашингтона санкций.

В ходе встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве и Белграду необходимо решить вопрос с истекающим договором по газу. Позднее Вулин сообщил, что «не может себе представить» ситуацию, в которой Сербия пережила бы текущую зиму без российского газа. В свою очередь директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович уведомил, что Белград начнет предметные переговоры с Москвой по поводу продления истекающего договора о поставках газа в балканскую республику в первом квартале 2025 года.

Вучич также заявлял, что договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо вместе посетить парад на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года по случаю 80-й годовщины Победы.

Путин Владимир