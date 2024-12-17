Вучич намерен обсудить с Путиным газовый контракт с РФ

Ранее он отмечал, что решение США ввести с 1 января 2025 года санкции против NIS не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Вучич указывал, что власти предпримут шаги для решения проблемы, уточнив, что при этом страна постарается «сохранить дружественные отношения с россиянами и не испортить отношения с теми, кто вводит санкции». Позднее ТАСС сообщили в NIS, что в настоящий момент компания не имеет каких-либо ограничений деятельности, но анализирует все возможные сценарии и потенциальные последствия от ожидаемых со стороны Вашингтона санкций.