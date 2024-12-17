Олбани
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора МОК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита МакКоннелла, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на Акорду.

Источник: akorda.kz

На встрече обсуждены перспективы взаимодействия Национального олимпийского комитета Казахстана с МОК.

Президент отметил ключевую роль Международного олимпийского комитета в продвижении олимпийских ценностей и поддержке атлетов.

Глава государства подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему сотрудничеству в целях развития отечественного спорта и международного партнёрства.

Кит МакКоннелл высоко оценил активное участие представителей казахстанского спортивного сообщества в популяризации олимпийского движения и пожелал сборной Казахстана новых достижений на предстоящих состязаниях.