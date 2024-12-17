Касым-Жомарт Токаев принял спортивного директора МОК

На встрече обсуждены перспективы взаимодействия Национального олимпийского комитета Казахстана с МОК.
Президент отметил ключевую роль Международного олимпийского комитета в продвижении олимпийских ценностей и поддержке атлетов.
Глава государства подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему сотрудничеству в целях развития отечественного спорта и международного партнёрства.
Кит МакКоннелл высоко оценил активное участие представителей казахстанского спортивного сообщества в популяризации олимпийского движения и пожелал сборной Казахстана новых достижений на предстоящих состязаниях.