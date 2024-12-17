Глава администрации Ростова исполнит мечту третьеклассника Паши Коровкина

Сегодня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Теперь сити-менеджер выполнит мечту школьника из донской столицы.
— Исполню желание Паши Коровкина. Ему 9 лет, он учится в третьем классе и мечтает о машине на пульте управления и конструкторе. Ююный ростовчанин получит желаемые подарки. От нас, взрослых, зависит, чтобы наши дети были счастливы, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Руководитель ростовской администрации добавил, что подобная акция — замечательная возможность побыть волшебниками для детей.
Также шары с новогодними пожеланиями с елки сняли председатель городской думы Зинаида Неярохина, депутаты и главы районных администраций.
Напомним, акцию «Елка желаний» проводят в России с 2018 года. Дети делятся своими мечтами в записках на бумажных елочных игрушках, а взрослые — представители власти, общественности и бизнеса — выполняют роль добрых волшебников и радуют ребят.