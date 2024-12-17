Глава администрации Ростова исполнит мечту третьеклассника Паши Коровкина

— Исполню желание Паши Коровкина. Ему 9 лет, он учится в третьем классе и мечтает о машине на пульте управления и конструкторе. Ююный ростовчанин получит желаемые подарки. От нас, взрослых, зависит, чтобы наши дети были счастливы, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.