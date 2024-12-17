США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря, пишет WP

«Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства, поскольку главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли заключить окончательное соглашение», — пишет издание.
США с полуночи в субботу останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств в том случае, если демократы и республиканцы не смогут договориться об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства.
Разногласия внутри конгресса сохраняются из-за ряда статей бюджета, включая поддержку американских фермеров и расходов на восстановительные работы рухнувшего ранее в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки.
«В ходе переговоров в последнюю минуту спикер (палаты представителей Майк Джонсон — ред.) попытался включить 10 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи фермерам… Республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты, теперь настаивают на том, чтобы законопроект содержал эту формулировку, некоторые дали понять, что могут воздержаться от поддержки без нее», — отмечает газета.
Демократы со своей стороны требуют включить во временную резолюцию расходы на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов.