Губернатор Кубани вылетел на место ЧС в Анапе

— Минтрансу и спасательной службе поручено организовать боновые заграждения — по возможности быстрее, исходя из погодных условий. Также необходимо определить участки для складирования отходов так, чтобы не было вторичного заражения через почву. Важно понимать, кто и как убирает, потому что с изменением погодных условий пятно будет менять консистенцию, — сказал Виталий Савельев.
Вениамин Кондратьев, в свою очередь, сообщил, что в регионах началась планомерная работа по очистке пляжей. Для этого привлечены силы МЧС, «Кубань-СПАСа», а также добровольцы. В Темрюкском районе и Анапе созданы оперативные штабы.
— При мониторинге побережья Черного моря обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов на протяжении 35 километров от поселка Волна Темрюкского района до Анапы. Но это не сплошные 35 километров, а точечные очаги, куда мы направили силы и средства. Это поселок Веселовка, станица Благовещенская и село Витязево, — рассказал губернатор.
Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что за каждым участком побережья в этой зоне закреплены ответственные лица, которые будут оперативно устранять загрязнения мазутом и следить за возможными выбросами.
— Благодарен волонтерам, которые пришли на помощь. Сейчас сил и средств достаточно, справляемся самостоятельно. Утилизировать собранные нефтепродукты поможет предприятие «Ртутная безопасность» из Апшеронского района. Алгоритм совместных действий проработан, пока проблемы не видим. Главное — просто убирать там, — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Перед началом встречи глава администрации Краснодарского края посетил участок побережья в станице Благовещенской, где были обнаружены следы мазута. Он также пообщался с добровольцами и представителями экстренных служб.
В настоящее время в сельских поселениях Темрюкского района — Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном, а также в станице Благовещенской — из-за загрязнения береговой полосы нефтепродуктами введён режим чрезвычайной ситуации местного уровня, пояснили в пресс-службе администрации Краснодарского края.