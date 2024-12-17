Губернатор Кубани вылетел на место ЧС в Анапе

— Минтрансу и спасательной службе поручено организовать боновые заграждения — по возможности быстрее, исходя из погодных условий. Также необходимо определить участки для складирования отходов так, чтобы не было вторичного заражения через почву. Важно понимать, кто и как убирает, потому что с изменением погодных условий пятно будет менять консистенцию, — сказал Виталий Савельев.