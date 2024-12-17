Зеленский потребовал «компенсацию» за отказ приглашать Киев в НАТО

Москва критикует любую западную поддержку Киева, заявляя, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. Для прекращения огня и начала переговоров он предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ от членства в альянсе, а также снятие санкций.