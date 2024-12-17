Зеленский потребовал «компенсацию» за отказ приглашать Киев в НАТО

«Нам нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности, достигнутых на саммите НАТО в Вашингтоне (проходил с 9 по 11 июля 2024 года. — РБК). Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Наши партнеры знают, что нам нужно еще 12−15 систем», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что поставка Украине такого количества систем ПВО — реалистичная цель, для достижения которой необходима лишь «политическая воля» Запада. По словам украинского президента, с соответствующим обращением к союзникам он уже выступил при обращении к саммиту стран — участниц Joint Expeditionary Force (объединяет Великобританию, Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Швецию. — РБК).
Украина подала заявку на ускоренное вступление в блок в сентябре 2022 года. Стремление к вступлению в альянс прописано в ее Конституции. Для принятия в НАТО нового члена требуется согласие всех действующих участников, однако их мнения на этот счет расходятся. Часть членов альянса исключают присоединение Украины к блоку до окончания конфликта.
1 декабря Зеленский заявил, что украинские власти против того, чтобы страну приглашали в НАТО без утраченных в ходе боевых действий территорий. За несколько дней до этого в интервью Sky News Зеленский говорил, что «горячая фаза» боевых действий может прекратиться, если Украина войдет в НАТО с контролируемыми Киевом территориями, а на утраченные регионы распространится приглашение в альянс.
Москва критикует любую западную поддержку Киева, заявляя, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. Для прекращения огня и начала переговоров он предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих четырех регионов и Крыма российскими территориями, отказ от членства в альянсе, а также снятие санкций.
Украина настаивает на урегулировании по «формуле мира» Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они вошли в состав России в 2014 и 2022 годах после проведенных там референдумов. Москва исключает возможность переговоров на основе «формулы мира».