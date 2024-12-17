Эксперт объяснил, почему Молдавия может потерять российский газ

«Риск (потерять российский газ — ред.) для Молдавии велик. Она оказывается заложником ситуации — отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина. Молдавия ждет решения конфликта внутри этих трех игроков. Проблема в том, что Украина пытается замкнуть на себя контакты с европейцами», — сказал он.
Эксперт напомнил слова премьера Украины Дениса Шмыгаля, который накануне заявил, что Киев после прекращения 31 декабря текущего контракта с «Газпромом» готов к транзиту любого газа, кроме российского. «Но не по происхождению, а просто российского газа, намекая на то, что это юридические основания. Если газ будет принадлежать европейцам, тогда украинцы готовы с ними сотрудничать», — считает Юшков.
Киев, по мнению эксперта, «уже сейчас шантажирует европейцев»: если они не будут переоформлять газ и сами договариваться о транзите, тогда поставки остановятся. Украина хочет, чтобы европейские компании подписали допсоглашения с «Газпромом» и перенесли точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу. Тогда по территории Украины будет идти европейский по праву собственности газ, добавил он.
Если Молдавия подпишет с «Газпромом» соглашение о переносе точки сдачи-приемки, будет необязательно переносить объемы на южный маршрут — «Турецкий поток», откуда газ реверсом может пойти по Трансбалканскому коридору, уточнил Юшков.
Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый — газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». «Балканский поток» проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.
Второй маршрут — украинский коридор. Газ по нему получают Словакия и Молдавия (Приднестровье). Из Словакии он дальше идет в Австрию и частично направляется в Италию. По обоим маршрутам ежегодно прокачиваются примерно одинаковые объемы — около 14−15 миллиардов кубометров российского газа. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.