Эксперт объяснил, почему Молдавия может потерять российский газ

Сейчас российский газ попадает в Европу по двум маршрутам. Первый — газопровод «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». «Балканский поток» проходит по территориям Болгарии и Сербии. Из Болгарии, которая перестала покупать российский газ напрямую, он идет в Румынию, Грецию и Северную Македонию. Из Сербии — на ее внутренний рынок, в Боснию и Герцеговину и в Венгрию.