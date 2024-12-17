Британские парламентарии опасаются, что Великобритания может оказаться не в состоянии защитить себя должным образом, поскольку общее количество действующих военных судов достигло самого низкого уровня с Викторианской эпохи, говорится в статье GB News .

Аналогичная ситуация отмечается и с фрегатами 23-го типа: сейчас в строю находятся только шесть из восьми этих менее крупных судов.

В результате британский надводный флот сократился до исторического минимума: менее 60% от общего числа его боевых кораблей готовы к развертыванию. На пике своего развития в 1945 году Королевский флот мог похвастаться более чем 800 эсминцами и фрегатами в своем надводном флоте.