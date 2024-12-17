Британские парламентарии опасаются, что Великобритания может оказаться не в состоянии защитить себя должным образом, поскольку общее количество действующих военных судов достигло самого низкого уровня с Викторианской эпохи, говорится в статье GB News.
Аналогичная ситуация отмечается и с фрегатами 23-го типа: сейчас в строю находятся только шесть из восьми этих менее крупных судов.
Эсминцы были краеугольным камнем военно-морской мощи Великобритании на протяжении более ста лет, с тех пор как их программа была начата во времена правления королевы Виктории.
Сообщения только о двух действующих эсминцах вызывают крайнюю обеспокоенность. Эсминцы обеспечивают противовоздушную оборону, и, имея всего два эсминца, мы просто не сможем защитить Лондон, не говоря уже о Соединенном Королевстве.
В ноябре член парламента от Лейбористской партии Люк Эйкхерст призвал к постоянному размещению эсминца 45-го типа на Темзе, чтобы эффективно защищать Лондон от ударов баллистических ракет, подобных российскому «Орешнику».
Недавно лейбористы объявили о планах сэкономить 500 млн фунтов за счет досрочного вывода из эксплуатации нескольких судов. Среди кораблей, которые должны быть досрочно выведены из эксплуатации, — два десантных корабля HMS Albion и HMS Bulwark и фрегат HMS Northumberland 23-го типа.
Ранее британские СМИ писали, что в случае масштабного конфликта, например с Россией, британская армия продержится от полугода до года. Бывший командующий армией Патрик Сандерс считает, что Великобритания в нынешнем положении просто не сможет вести полномасштабную войну.