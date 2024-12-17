Медведев призвал уничтожить заказчиков убийства Кириллова в Киеве

Он начал мероприятие с темы теракта против Кириллова. «Правоохранительные органы должны найти убийц в России. И нужно сделать все, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киеве. Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины», — подчеркнул Медведев.