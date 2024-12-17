Радий Хабиров рассказал о новом Совете по развитию здравоохранения при Главе РБ.

«Я подписал указ о создании Совета по развитию здравоохранения при Главе Республики Башкортостан. Это консультативный орган, в который вошли главврачи наших ведущих клиник, главы муниципалитетов, руководители территориальных органов федеральных надзорных ведомств, представители научных организаций, общественных объединений, некоммерческих структур, — сообщил с соцсетях Глава РБ Радий Хабиров. — Таким образом мы трансформируем нашу работу в сфере здравоохранения. В рамках Совета будем в том числе обсуждать вопросы, которые ранее выносили на наши “Здравчасы”.
Проводить заседания Совета будем не реже четырех раз в год. Первое состоялось сегодня — обсудили оказание первичной медицинской помощи, лечение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в республике, строительство новых медицинских объектов, обеспеченность кадрами.
В рамках Совета будем стараться максимально оперативно реагировать на острые вопросы и системно работать над тем, чтобы качество оказания медицинской помощи в Башкортостане только росло".