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Молдова и Турция проведут переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере миграции

КИШИНЕВ, 17 дек — Sputnik. Молдова и Турция заключат соглашение о сотрудничестве в сфере миграции, консультативное заключение для начала переговоров по документу одобрили члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции.

Источник: Sputnik.md

Инициатива направлена ​​на укрепление сотрудничества в этой области и повышение эффективности управления миграционным процессом в Молдове и Турции.

Соглашение установит механизм сотрудничества в сфере регулирования пребывания иностранцев, предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией, активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также обмена информацией.

Документ направлен на борьбу с нелегальной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами государства. При этом Республика Молдова и Турецкая Республика обязуются обеспечивать и гарантировать соблюдение прав человека, а также конфиденциальность персональных данных.

Соглашение будет заключено сроком на пять лет с последующим автоматическим продлением на год.

У Молдовы уже подписаны аналогичные соглашения с пятью государствами: Украиной, Республикой Албания, Боснией и Герцеговиной, Швейцарской Конфедерацией, Азербайджанской Республикой.