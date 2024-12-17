Молдова и Турция проведут переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере миграции

Инициатива направлена на укрепление сотрудничества в этой области и повышение эффективности управления миграционным процессом в Молдове и Турции.
Соглашение установит механизм сотрудничества в сфере регулирования пребывания иностранцев, предотвращения и борьбы с нелегальной миграцией, активизации сотрудничества в сфере трудовой миграции, а также обмена информацией.
Документ направлен на борьбу с нелегальной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами государства. При этом Республика Молдова и Турецкая Республика обязуются обеспечивать и гарантировать соблюдение прав человека, а также конфиденциальность персональных данных.
Соглашение будет заключено сроком на пять лет с последующим автоматическим продлением на год.
У Молдовы уже подписаны аналогичные соглашения с пятью государствами: Украиной, Республикой Албания, Боснией и Герцеговиной, Швейцарской Конфедерацией, Азербайджанской Республикой.