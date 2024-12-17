Молдова и Турция проведут переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере миграции

Документ направлен на борьбу с нелегальной миграцией в соответствии с законодательством и международными обязательствами государства. При этом Республика Молдова и Турецкая Республика обязуются обеспечивать и гарантировать соблюдение прав человека, а также конфиденциальность персональных данных.