Выступающую против помощи Украины Вагенкнехт выдвинули на пост канцлера ФРГ

«Мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Тем не менее мы решились на этот шаг, чтобы у наших конкурентов не было несправедливого преимущества», — сказал генеральный секретарь партии Кристиан Лайе, объявляя о выдвижении кандидата (цитата по MDR). По его словам, кандидатов на пост канцлера, в частности, чаще приглашают на политические телепередачи.