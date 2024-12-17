Выступающую против помощи Украины Вагенкнехт выдвинули на пост канцлера ФРГ

«Мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Тем не менее мы решились на этот шаг, чтобы у наших конкурентов не было несправедливого преимущества», — сказал генеральный секретарь партии Кристиан Лайе, объявляя о выдвижении кандидата (цитата по MDR). По его словам, кандидатов на пост канцлера, в частности, чаще приглашают на политические телепередачи.
Канцлер Германии избирается после парламентских выборов тайным голосованием без прений. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить абсолютное большинство голосов (50% плюс 1 голос — так называемое канцлерское большинство).
Сара Вагенкнехт объявила о создании новой партии в октябре 2023 года, формально она начнет политическую деятельность в январе следующего года. Партия выступает за прекращение поставок оружия Украине, отказ от энергетических санкций в отношении России и ужесточение миграционного контроля. У Вагенкнехт практически нет шансов возглавить правительство, поскольку канцлером, как правило, избирают представителя партии с наибольшим числом депутатов в парламенте (из 733 мест в Бундестаге BSW принадлежит 10). Согласно соцопросам последних дней, рейтинг поддержки партии составляет около 8%.
Путь к досрочным парламентским выборам в ФРГ, которые могут пройти 23 февраля 2025 года, открыт после голосования в парламенте по вотуму доверия канцлеру Олафу Шольцу. 394 парламентария отказали его правительству в доверии. Тем не менее Шольц планирует вновь переизбираться. Его главным соперником считается лидер крупнейшей оппозиционной партии ФРГ — Христианско-демократического союза — Фридрих Мерц, выступающий, в частности, за усиление военной поддержки Украины. Другие кандидаты — вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек («Зеленые») и Алиса Вайдель («Альтернатива для Германии»).