WSJ: в США опасаются, что Турция готовится к вторжению в Сирию

Мы верим, что в ваших силах предотвратить эту катастрофу. Президент Эрдоган прислушивался к вам раньше, и мы верим, что он снова прислушается к вашему призыву. Ваше решительное руководство может остановить это вторжение и сохранить достоинство и безопасность тех, кто был верным союзником в борьбе за мир и безопасность.