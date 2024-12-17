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WSJ: в США опасаются, что Турция готовится к вторжению в Сирию

Турция и ее союзники-ополченцы наращивают силы вдоль границы с Сирией, утверждают высокопоставленные американские чиновники. Это вызывает опасения, что Анкара готовится к крупномасштабному вторжению на территорию, которую сейчас удерживают сирийские курды, поддерживаемыми США, пишет Лара Селигман в статье для The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, силы, о которых идет речь, включают бойцов ополчения, турецкие силы специального назначения и артиллерию в большом количестве. Они сосредоточены около сирийского города Айн-аль-Араб (Кобани — курдское название. — Прим. ред.) с преимущественно курдским населением, расположенного на северной границе с Турцией. Турецкая трансграничная операция, возможно, неизбежна, предупредил один из официальных лиц США.

Нынешнее наращивание сил, начавшееся после падения режима Башара Асада в начале декабря, похоже на действия турецких военных перед вторжением на северо-восток Сирии в 2019 году.

Ильхам Ахмед, представитель гражданской администрации сирийских курдов, в понедельник сообщила избранному президенту Дональду Трампу, что военная операция Турции, по всей видимости, неизбежна, и призвала его оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу.

Цель Турции — установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит вторжение, последствия будут катастрофическими.

Ильхам Ахмед
представитель гражданской администрации сирийских курдов

Угроза со стороны Турции поставила «Сирийские демократические силы» (СДС), ядро которых составляют курдские отряды самообороны, в уязвимое положение за несколько недель до того, как президент Джо Байден покинет свой пост. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить будущее Сирии с Эрдоганом и получить заверения в том, что Анкара сократит операции против сирийских курдов.

Однако переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Кобани, организованные при посредничестве США, в понедельник провалились, заявила представитель СДС. И теперь, по ее словам, наблюдается «значительное наращивание военной мощи» к востоку и западу от города.

Свержение Асада привело к активизации турецких операций против СДС, которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. По оценкам Ахмед, турецкое вторжение в Сирию приведет к перемещению более 200 000 курдских мирных жителей только в Кобани, а также многих христианских общин.

Во время своего первого президентского срока Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, тем самым подготовив почву для крупномасштабного турецкого вторжения, в результате которого погибли и были перемещены сотни тысяч сирийцев.

В конечном итоге администрация Трампа помогла договориться о прекращении огня в обмен на то, что курды уступят туркам километры приграничной территории.

Хотя инаугурация Трампа состоится только 20 января, Ахмед призвала избранного президента использовать свой «уникальный подход к дипломатии», чтобы убедить Эрдогана прекратить любые планируемые операции. Она сослалась на предыдущую встречу с Трампом, напомнив ему, что тогдашний президент обещал «не бросать курдов».

Мы верим, что в ваших силах предотвратить эту катастрофу. Президент Эрдоган прислушивался к вам раньше, и мы верим, что он снова прислушается к вашему призыву. Ваше решительное руководство может остановить это вторжение и сохранить достоинство и безопасность тех, кто был верным союзником в борьбе за мир и безопасность.

Ильхам Ахмед
представитель гражданской администрации сирийских курдов