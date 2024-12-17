WSJ: в США опасаются, что Турция готовится к вторжению в Сирию

Согласно статье, силы, о которых идет речь, включают бойцов ополчения, турецкие силы специального назначения и артиллерию в большом количестве. Они сосредоточены около сирийского города Айн-аль-Араб (Кобани — курдское название. — Прим. ред.) с преимущественно курдским населением, расположенного на северной границе с Турцией. Турецкая трансграничная операция, возможно, неизбежна, предупредил один из официальных лиц США.
Ильхам Ахмед, представитель гражданской администрации сирийских курдов, в понедельник сообщила избранному президенту Дональду Трампу, что военная операция Турции, по всей видимости, неизбежна, и призвала его оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу.
Цель Турции — установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории. Если Турция продолжит вторжение, последствия будут катастрофическими.
Угроза со стороны Турции поставила «Сирийские демократические силы» (СДС), ядро которых составляют курдские отряды самообороны, в уязвимое положение за несколько недель до того, как президент Джо Байден покинет свой пост. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен отправился в Турцию, чтобы обсудить будущее Сирии с Эрдоганом и получить заверения в том, что Анкара сократит операции против сирийских курдов.
Однако переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Кобани, организованные при посредничестве США, в понедельник провалились, заявила представитель СДС. И теперь, по ее словам, наблюдается «значительное наращивание военной мощи» к востоку и западу от города.
Свержение Асада привело к активизации турецких операций против СДС, которые Анкара считает ответвлением Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции. По оценкам Ахмед, турецкое вторжение в Сирию приведет к перемещению более 200 000 курдских мирных жителей только в Кобани, а также многих христианских общин.
Во время своего первого президентского срока Трамп частично вывел американские войска из северо-восточной Сирии, тем самым подготовив почву для крупномасштабного турецкого вторжения, в результате которого погибли и были перемещены сотни тысяч сирийцев.
Хотя инаугурация Трампа состоится только 20 января, Ахмед призвала избранного президента использовать свой «уникальный подход к дипломатии», чтобы убедить Эрдогана прекратить любые планируемые операции. Она сослалась на предыдущую встречу с Трампом, напомнив ему, что тогдашний президент обещал «не бросать курдов».
Мы верим, что в ваших силах предотвратить эту катастрофу. Президент Эрдоган прислушивался к вам раньше, и мы верим, что он снова прислушается к вашему призыву. Ваше решительное руководство может остановить это вторжение и сохранить достоинство и безопасность тех, кто был верным союзником в борьбе за мир и безопасность.