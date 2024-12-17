Владимир Путин вручил медали нижегородским паралимпийцам в Кремле

Спортсмен Андрей Вдовин привез с Паралимпийских игр два «золота» в забеге на 200 и на 400 метров и бронзу в 100-метровке и удостоился Ордена почета. Легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал «серебро» на дистанции 200 метров и «бронзу» на 100 метров. За это его наградили Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Пловец Даниил Смирнов стал четвертым на 100-метровке брассом в классе SB8 на соревнованиях.