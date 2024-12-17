Владимир Путин вручил медали нижегородским паралимпийцам в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды нижегородским спортсменам, участвовавшим в Паралимпийских играх в Париже в 2024 году. Среди награжденных — дзержинцы Андрей Вдовин и Дмитрий Сафронов.
Торжественная церемония награждения прошла в Александровском зале Кремля. Двукратный чемпион и бронзовый призер Паралимпиады Андрей Вдовин получил Орден Почета, а серебряный и бронзовый призер Игр Дмитрий Сафронов был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Во время церемонии Андрей Вдовин смог лично обратиться к Владимиру Путину и еще раз поблагодарил его за развитие паралимпийского спорта в России и открытие Центра адаптивных видов спорта в Дзержинске.
Напомним, что в этом году на мировых соревнованиях предстали паралимпийцы из Нижегородской области Андрей Вдовин, Даниил Смирнов и Дмитрий Сафронов, которые привезли в сумме пять медалей с Паралимпиады.
Спортсмен Андрей Вдовин привез с Паралимпийских игр два «золота» в забеге на 200 и на 400 метров и бронзу в 100-метровке и удостоился Ордена почета. Легкоатлет Дмитрий Сафронов завоевал «серебро» на дистанции 200 метров и «бронзу» на 100 метров. За это его наградили Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Пловец Даниил Смирнов стал четвертым на 100-метровке брассом в классе SB8 на соревнованиях.
Соответствующий указ за подписью президента России об их награждении опубликовали в конце октября 2024 года.