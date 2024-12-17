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РФ поднимет 20 декабря в СБ ООН вопрос о теракте в отношении Кириллова

ООН, 17 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН поднимет вопрос о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова на запрошенном Москвой на 20 декабря заседании Совета Безопасности по поставкам западного оружия на Украину.

Источник: Reuters

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», — написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания по оборонным госконтрактам указал, что киевский режим сам признался в организации теракта против начальника войск РХБЗ.

ООН