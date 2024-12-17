РФ поднимет 20 декабря в СБ ООН вопрос о теракте в отношении Кириллова

«Мы обязательно поднимем вопрос о теракте в отношении Игоря Кириллова на запрошенном нами на 20 декабря заседании СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину и их влиянию на перспективы мирного урегулирования украинского кризиса. Ответственные за это преступление должны понести заслуженное наказание и столкнуться с недвусмысленным осуждением всего международного сообщества», — написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.