Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

Источник агентства назвал координирующую роль НАТО попыткой защитить процесс вооружения Украины от изменения настроений в Вашингтоне при администрации будущего президента Дональда Трампа. Однако, подчеркивает дипломат, эффект от этого шага может оказаться не очень большим, так как поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в большой степени все равно зависеть от желания США.