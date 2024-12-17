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Reuters: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

ЛОНДОН, 17 декабря. /ТАСС/. НАТО взяла на себя вопросы координации доставки военной помощи на Украину вместо Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Источник: РИА "Новости"

По его информации, этот шаг, хотя и был запланирован, откладывался на несколько месяцев. Как уточняет Reuters, это сделает «более активной роль НАТО в войне», не требуя от альянса направления в зону конфликта собственных военнослужащих.

Источник агентства назвал координирующую роль НАТО попыткой защитить процесс вооружения Украины от изменения настроений в Вашингтоне при администрации будущего президента Дональда Трампа. Однако, подчеркивает дипломат, эффект от этого шага может оказаться не очень большим, так как поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в большой степени все равно зависеть от желания США.

НАТО