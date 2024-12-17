Беларусь принимает очередные плановые инспекции МАГАТЭ

Инспекторы агентства посетили Белорусскую АЭС, а 18 декабря они отправятся в Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — «Сосны» Национальной академии наук Беларуси. Инспекции предполагают проведение физической инвентаризации ядерного материала, проверку ведения отчетной документации, а также техническое обслуживание систем по сохранению и наблюдению МАГАТЭ на Белорусской АЭС.
Соглашение о гарантиях между Беларусью и МАГАТЭ было заключено 14 апреля 1995 года. В Беларуси компетентным органом государственной системы гарантий определено Министерство по чрезвычайным ситуациям в лице Госатомнадзора, на который возлагается в том числе обеспечение проведения и сопровождение инспекций МАГАТЭ.
Гарантии МАГАТЭ являются неотъемлемой составляющей международной системы безопасности и представляют собой комплекс технических мер, которые применяются в отношении ядерных установок и ядерного материала, используемых государствами. МАГАТЭ стремится независимо проверить соблюдение правового обязательства государства, состоящего в том, что ядерные установки не используются не по назначению, а ядерный материал не переведен с мирного использования на производство ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Государства соглашаются с применением этих мер путем заключения соглашений о гарантиях.