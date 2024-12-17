ЕС выделит еще €1 млрд на помощь сирийским беженцам в Турции

С 2011 года Турция получила от Евросоюза около €10 млрд помощи на обеспечение беженцев. Последние годы на фоне углубления экономического кризиса турецкие граждане устраивали беспорядки, требуя ограничить приток сирийских беженцев (в Турции их почти в два раза больше, чем в Ливане и ЕС). Однако вскоре после смены власти в Сирии многие стали возвращаться. В это же время европейские страны заявили о приостановке процесса приема заявлений сирийцев на убежище из-за нестабильной обстановки.