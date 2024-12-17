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ЕС выделит еще €1 млрд на помощь сирийским беженцам в Турции

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом объявила о дополнительной помощи в размере €1 млрд для сирийских беженцев в республике. По последним данным, в Турции проживают три миллиона граждан Сирии, бежавших после начала гражданской войны в 2011 году.

Источник: Reuters

Средства пойдут на медицинское обслуживание и образование для беженцев, «управление миграцией и границами», включая «добровольное возвращение» граждан. Возвращение сирийцев в родную страну должно быть «достойным и безопасным», подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. «По мере развития событий на местах мы сможем использовать этот миллиард на новые потребности, которые могут возникнуть в Сирии», — сказала глава ЕК (цитата по AFP).

С 2011 года Турция получила от Евросоюза около €10 млрд помощи на обеспечение беженцев. Последние годы на фоне углубления экономического кризиса турецкие граждане устраивали беспорядки, требуя ограничить приток сирийских беженцев (в Турции их почти в два раза больше, чем в Ливане и ЕС). Однако вскоре после смены власти в Сирии многие стали возвращаться. В это же время европейские страны заявили о приостановке процесса приема заявлений сирийцев на убежище из-за нестабильной обстановки.

ЕС