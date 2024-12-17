Мингорисполком определил места для проведения предвыборной агитации в Минске

Кроме того, также был определен перечень мест для размещения агитационных печатных материалов. В указанном случае речь идет про 312 мест. К примеру, в Заводском районе в числе таких мест указаны вход перед Чижовским рынком, вход перед Минским автомобильным заводом, площадка возле остановки транспорта у метро «Могилевская». В Ленинском районе среди мест называются площадка возле остановки у Мотовелозавода, площадка возле остановки у кинотеатра «Ракета».