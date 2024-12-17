Мингорисполком определил места для проведения предвыборной агитации в Минске. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте ведомства.
В сообщении сказано, что документом был определен перечень помещений проведения встреч кандидатов в президенты Беларуси, их доверенных лиц с избирателями, для предвыборных собраний, которые организуются избирателями (речь идет про 90 помещений).
Кроме того, также был определен перечень мест для размещения агитационных печатных материалов. В указанном случае речь идет про 312 мест. К примеру, в Заводском районе в числе таких мест указаны вход перед Чижовским рынком, вход перед Минским автомобильным заводом, площадка возле остановки транспорта у метро «Могилевская». В Ленинском районе среди мест называются площадка возле остановки у Мотовелозавода, площадка возле остановки у кинотеатра «Ракета».
В Московском районе среди мест для размещения агитационных печатных материалов указаны площадка возле выхода из метро «Институт культуры», возле центрального входа на рынок «Малиновка», возле выхода со станции метро «Петровщина».
В Октябрьском района в числе площадок называются площадка перед центральным входом железнодорожного вокзала «Минск-Пассажирский», площадка перед входом в «Корону». В Партизанском районе в числе мест указаны остановка «Минский моторный завод», площадка перед кинотеатром «Мир», площадка около Минского государственного лингвистического университета.
В Первомайском районе в числе мест называются площадка перед Национальной академией наук, около фермерского рынка «Уручье-3». В Советском района среди данных площадок были определены площадка перед центральным входом на Минский Комаровский рынок, перед входом в Lakeside Park«около Цнянского водохранилища, перед магазином “Товары для женщин”.
Во Фрунзенском района среди площадок называются площадка перед входом в Белорусскую хореографическую гимназию-колледж, перед зданием администрации Фрунзенского района, перед ТЦ «Грин Сити». В Центральном районе среди мест указываются площадка перед входом в кинотеатр «Киев», площадка перед ТРЦ Galleria Minsk, перед ТРЦ «Град».
Сказано, что решением Мингорисполкома было установлено, что кандидаты в президенты, их доверенные лица на основе уведомительного принципа имеют возможность проводить массовые мероприятия. В данном случае подразумеваются собрания вне помещений, митинги, пикетирования на любых площадках на территории Минска, но за исключением мест, которые прописаны в документе.
Ранее ЦИК принял документы для регистрации Александра Лукашенко кандидатом в президенты.
Кроме того, в ЦИК были приняты документы для регистрации Сергея Сыранкова, также были приняты документы для регистрации претендентов в кандидаты на президентский пост Олега Гайдукевича, Александра Хижняка и Анны Канопацкой.