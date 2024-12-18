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В Перми суд обратил в доход государства 4 млн рублей со счета чиновницы

Ведущий специалист департамента транспорта не смогла оспорить решение суда.

Источник: Комсомольская правда

В июле этого года Ленинский районный суд Перми по иску прокуратуры арестовал счета сотрудницы департамента транспорта администрации города. Надзорный орган в ходе проверки выявил у чиновницы 4 млн руб. неподтвержденных доходов.

Два года назад прокуратура установила поступление на ее банковский счет крупной суммы денег. Поступление значительно превысило совокупный доход чиновницы за три года. В ходе разбирательства она заявила, что деньги ей переводила сестра.

В суде чиновница не сумела оспорить решение надзорного органа. С арестованного счета в доход государства обратили 4 млн руб.