Туск призвал прекратить спекуляции по отправке войск на Украину

Польский премьер также предостерег от обсуждения тех гарантий безопасности для Украины, которые на деле впоследствии окажутся нереализуемыми. «В Польше мы до сих пор храним память о событиях, которые произошли десятки лет назад. Польша тоже когда-то имела гарантии безопасности. Они оказались бумажными гарантиями. Мы хотим избежать такой ситуации», — подчеркнул Туск. «Сегодня с Зеленским, а также в ближайшие дни, недели мы будем говорить о том, как лучше подготовить весь Запад и Украину к этим ближайшим месяцам, а не рассуждать о том, кто и сколько войск будет готов отправить на украинскую землю», — подытожил он.