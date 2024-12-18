Власти Екатеринбурга запретили капитальное строительство на 16 га Березовой рощи

По словам мэра, в департамент по благоустройству администрации поступило более 6 тыс. обращений от жителей микрорайона по поводу объектов, которые должны появиться на территории Березовой рощи. «Освещение, спортивные и детские площадки, прогулочные дорожки, но есть еще и серьезный запрос от жителей на бережную трансформацию пригородного пространства», — пояснил он.