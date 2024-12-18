Мэр Екатеринбурга поддержал ввод экзамена по русскому языку для детей мигрантов

«У нас не было права отказывать детям мигрантов в приеме в школу. Нахождение в школе детей мигрантов позволяет нести культуру в семью, потому что зачастую мама не знает языка и традиций, она находится дома, у нее нет постоянной работы, она занимается детьми и домашним хозяйством. То, что дают наши учителя, прививая культуру, традиции, соблюдение закона, таким образом трансформируется и семья. Знание языка это необходимая вещь: хочешь приехать с семьей, будь добр, делай то, что законом предписано», — сказал он.