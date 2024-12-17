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МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова стало результатом одобрения Западом военных преступлений Киева, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы», — написала Захарова.

Он отметила, что Кириллов был два с половиной года назад внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где находились и многие другие жертвы киевского режима.

«Мы бьём об этом в набат уже который год. Но сателлиты Америки молчат. А сайт “Миротворец” поддерживается США. Как в свое время сайты террористов, орудовавших на Северном Кавказе, располагались в Северной Европе», — подчеркнула Захарова.

дипломатия