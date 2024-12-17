МИД прокомментировал убийство генерала Кириллова

По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
«Теракт в Москве стал продолжением и развитием той спирали одобрения Западом военных преступлений боевиков киевского режима, которую они раскручивали все эти годы», — написала Захарова.
Он отметила, что Кириллов был два с половиной года назад внесен в базу украинского сайта «Миротворец», где находились и многие другие жертвы киевского режима.
«Мы бьём об этом в набат уже который год. Но сателлиты Америки молчат. А сайт “Миротворец” поддерживается США. Как в свое время сайты террористов, орудовавших на Северном Кавказе, располагались в Северной Европе», — подчеркнула Захарова.