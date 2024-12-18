Депутатам чертят границы

Комитет по вопросам государственной власти рекомендовал принять порядок, по которому депутатам заксобрания Нижегородской области, «осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях в связи с осуществлением депутатских полномочий» могут ограничить право на выезд из РФ. Если депутат по своей работе был допущен к такой информации, решение о запрете принимается спикером заксобрания Евгением Люлиным в течение семи дней. Оценив характер сведений и степень их секретности, он может запретить депутату выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — на срок депутатских полномочий.