Депутатам чертят границы

Комитет по вопросам государственной власти рекомендовал принять порядок, по которому депутатам заксобрания Нижегородской области, «осведомленных в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях в связи с осуществлением депутатских полномочий» могут ограничить право на выезд из РФ. Если депутат по своей работе был допущен к такой информации, решение о запрете принимается спикером заксобрания Евгением Люлиным в течение семи дней. Оценив характер сведений и степень их секретности, он может запретить депутату выезд за рубеж на определенный срок, но не более пяти лет — на срок депутатских полномочий.
В случае ограничения права на выезд депутат должен сдать свой загранпаспорт на временное хранение. Для выезда он должен за месяц уведомлять председателя, указывая, в какую страну едет, с какой целью, на каком транспорте. Кроме того, депутат должен будет указать предполагаемые дату выезда и срок заграничной поездки, а также адрес пребывания за рубежом.
По аналогии с госслужащими, имеющими ограничения, депутату могут разрешить срочный выезд за рубеж, если ему нужно экстренное лечение или он сопровождает на операцию близкого родственника.
Также среди исключений — смерть родственника, живущего за рубежом, угроза его жизни и здоровью, необходимость личного присутствия при оформлении наследства. В этих случаях депутат должен получить разрешение на выезд, уведомив Федеральную службу безопасности.
При обсуждении этих норм депутат Дмитрий Бедняков спросил, что произойдет, если ограниченный в выезде депутат поедет за границу.
«Не выпустят…» — ответил председатель комитета Владимир Паков. Дмитрий Бедняков парировал, что в законе «О порядке выезда и въезда в РФ» такого основания нет. «Значит, накажут».
В разговоре с «Ъ-Приволжье» Владимир Паков допустил, что при нарушении установленного запрета на выезд «в заксобрание обратится куратор из ФСБ», чтобы поставить вопрос о лишении нарушителя депутатских полномочий. После этого в отношении разжалованного депутата могут возбудить уголовное дело.
Дмитрий Бедняков на заседании комитета рассказал, что как советник губернатора спрашивает разрешение на выезд у Глеба Никитина. «Он в последнее время говорит, что все эти вопросы нужно решать с его заместителем Петром Банниковым, который владеет информацией о допусках. Если допуска к секретным сведениям нет, то и ограничений тоже нет», — пояснил депутат и советник.
По словам Владимира Пакова, этот порядок касается только тех депутатов, которые допущены к совершенно секретным сведениям и имеют соответствующую форму допуска. «Таких в законодательном собрании можно по пальцам одной руки пересчитать, их буквально два-три человека», — прокомментировал председатель комитета. По его словам, для депутатов как лиц, замещающих государственные должности, подобные ограничения существовали и ранее. Делегация нижегородского заксобрания, выезжая, например, даже в дружественную Республику Беларусь, за 30 дней уведомляет соответствующие контрольные органы.
Однако в областном заксобрании, по словам некоторых депутатов, есть практика уведомлять спикера Евгения Люлина о месте проведения отпуска. Также якобы есть и перечень дружественных стран, от Казахстана до Турции, в которых рекомендовано отдыхать.
Впрочем, по словам других парламентариев, это касается в основном депутатов, работающих на постоянной основе и получающих зарплату из госбюджета. Сегодня таковых в областном парламенте 19 человек. «У меня нет никаких ограничений, куда ехать, но в свете внешней политики, видимо, гайки скоро закрутят окончательно», — отметил один из депутатов, работающий на непостоянной основе.