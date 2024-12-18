Новый молодежный парламент создадут в Крыму

«Есть конкретная цифра — 5,8 миллионов — это те средства, которые молодежь привезла в Крым по итогам участия и в форумной кампании, и в линейке грантов Росмолодежи. Наши два грантовых конкурса также поддержали 37 некоммерческих организаций за оба конкурса», — сказала она.