Новый молодежный парламент создадут в Крыму

«Это очередная возможность молодежи Крыма участвовать в общественной жизни республики, принимать решения, предлагать идеи. Молодежный парламент при Государственном Совете республики и молодые будущие парламентарии могут работать как в рамках комитетов, так и в рамках своих муниципальных образований».
По ее словам, попробовать свои силы в политике может каждый россиянин в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающий на территории республики. Она отметила, что первый этап отбора пройдет до 12 января.
«Это первый этап отбора. Они пишут анкету о своей жизни, деятельности, после чего подготавливают подписные листы. Мы должны понимать, что это не просто молодые люди, это — лидеры, и их поддерживает другая молодежь», — отметила Моренец.
Еще одним важным условием, по словам парламентария, является сбор подписей представителей молодежи республики, их нужно собрать не менее 50. После этого члены конкурсной комиссии рассмотрят анкеты и будут приглашать участников на второй этап, где молодежь сможет показать свою предвыборную кампанию, презентовать идеи и проекты.
«Члены комиссии обращают внимание в первую очередь на лидерские качества и на возможность брать ответственность за реализацию проектов», — отметила она.
По словам Моренец, важно, чтобы парламент представлял не только интересы молодежной политики, но и затрагивал вопросы сельского хозяйства, образования, а также проблемы военнослужащих и их семей.
«В первых числах февраля мы уже сможем провести первое заседание молодежного парламента, выбрать председателя, заместителя, ответственного секретаря», — отметила Моренец.
«Если говорить о крупных достижениях государственного комитета за этот период, то важными являются победы в двух Всероссийских конкурсах — это “Регион для молодых”, конкурс лучших практик молодежной политики для регионов. В результате чего в грядущем году планируется создание уникального молодежного пространства», — рассказала заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Крыма Ани Григорян, говоря о направлениях работы Госкоммола.
Также Григорян отметила конкурс «Регион добрых дел», который направлен на поддержку добровольческих практик и инициатив.
«В результате выполнения комплексной заявки республики Крым, мы получим возможность на дооснащение наших доброцентров и ресурсного центра. Это два таких серьезных достижения, которые дадут плоды в грядущем году», — уточнила она.
Кроме того, крымская молодежь достойно зарекомендовала себя на федеральных форумах.
«Есть конкретная цифра — 5,8 миллионов — это те средства, которые молодежь привезла в Крым по итогам участия и в форумной кампании, и в линейке грантов Росмолодежи. Наши два грантовых конкурса также поддержали 37 некоммерческих организаций за оба конкурса», — сказала она.
Директор автономной некоммерческой организации «Дом молодежи» Даниил Мещеряков отметил, что у молодежного парламента и правительства есть «социальный лифт», благодаря которому активные молодые люди добиваются больших успехов в социальной деятельности.
Мещеряков добавил, что с 2020 года волонтерство и добровольчество является приоритетным направлением работы «Дома молодежи».