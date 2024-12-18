Вячеслав Федорищев вручил региональные награды спортсменам и тренерам

Особую благодарность Вячеслав Федорищев выразил тренерам. «Мы сейчас проводим большую работу по формированию дополнения к программе “Мастер спорта”, — сообщил губернатор. — Акцент будет сделан именно на тренерском составе. Мы видим, что профессионалы, которые работают в разных видах спорта, именно сейчас нуждаются в таком усилении, которое позволит через несколько лет увидеть как в целом рост числа людей, занимающихся разными видами спорта, так и людей, которые завоевывают титулы и звания».