Эрдоган: террористические группировки в Сирии должны быть ликвидированы

СТАМБУЛ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру о необходимости ликвидации всех действующих в Сирии террористических группировок. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.
«Президент Эрдоган заявил, что Сирия вступила в период, когда ее народ будет решать будущее своей страны, и что важно уничтожить все террористические организации, включая РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — прим. ТАСС) и ИГ (группировка “Исламское государство”, запрещена в РФ — прим. ТАСС), чтобы защитить ее территориальную целостность», — говорится в сообщении.
Эрдоган проинформировал Нехаммера о начале возвращения на родину сирийских беженцев, отметив, что этот процесс будет зависеть от создания «устойчивых условий жизни в Сирии».
«Президент Эрдоган также заявил, что поддержка международного сообщества необходима для восстановления Сирии и ее инфраструктуры, разрушенной в результате гражданской войны», — отмечается в тексте.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. По утверждению верховного лидера Ирана Али Хаменеи, события в Сирии были спланированы США и Израилем при поддержке «соседней страны» и у Ирана есть доказательства этого.