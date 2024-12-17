Эрдоган: террористические группировки в Сирии должны быть ликвидированы

В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. По утверждению верховного лидера Ирана Али Хаменеи, события в Сирии были спланированы США и Израилем при поддержке «соседней страны» и у Ирана есть доказательства этого.