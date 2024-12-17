Военком сообщил о досрочном завершении призыва в Москве

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников», — отметил Локтев.
По его словам, свою роль сыграло усиленное оповещение и эффективное управление процессами. К тому же, считает военком, «все больше людей» воспринимают службу «как точку роста».
Локтев добавил, что набор на контрактную службу продолжается, а в военкомат приходит стабильно много желающих.
Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Призывников берут в армию на один год. Отправлять их в войска со сборных пунктов начали с 15 октября 2024 года.