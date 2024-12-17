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Военком сообщил о досрочном завершении призыва в Москве

В Москве осенний призыв в армию в 2024 году закончился раньше срока (31 декабря), сообщил военный комиссар столицы Максим Локтев, его процитировало агентство «Москва».

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Досрочное окончание призыва происходит в случае полного выполнения плана по количеству призывников», — отметил Локтев.

По его словам, свою роль сыграло усиленное оповещение и эффективное управление процессами. К тому же, считает военком, «все больше людей» воспринимают службу «как точку роста».

Локтев добавил, что набор на контрактную службу продолжается, а в военкомат приходит стабильно много желающих.

Осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Призывников берут в армию на один год. Отправлять их в войска со сборных пунктов начали с 15 октября 2024 года.