Нетаньяху объяснил, почему Израиль закрепляется на Голанских высотах

Израиль будет занимать территорию Голанских высот до тех пор, пока не будет иного решения для обеспечения безопасности Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, проводя совещание на горе Хермон (расположена на границе Сирии и Ливана и вблизи границы с Израилем. Слова политика привел в телеграм-канале советник его офиса Дмитрий Гендельман.
«Мы останемся в этом важном месте до тех пор, пока не будет найдено другое решение, которое обеспечит безопасность Израиля», — заявил он.
Израильские военные вошли на территорию Сирии после падения режима Башара Асада, которого свергла вооруженная оппозиция 8 декабря. Тогда же армия Израиля взяла под контроль и гору Хермон. Лидер оппозиции и глава доминирующей в ней группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена) Абу Мухаммед аль-Джулани заявил 15 декабря, что аргументы Израиля в пользу размещения войск на Голанских высотах неубедительны и не оправдывают действия израильской стороны.
Нетаньяху отметил, что место вызвало у него «ностальгию», так как 53 года назад он был там со своим подразделением «Сайерет Маткаль» (в его задачи входит разведка, освобождение заложников и борьба с терроризмом).
«Место не изменилось, оно осталось таким же, но его значение для безопасности Израиля стало еще более важным за последние годы и особенно в последние недели на фоне драматических событий, происходящих здесь, под нами, в Сирии. Мы примем наилучшее решение, которое гарантирует нашу безопасность», — подчеркнул Нетаньяху.
Спустя полгода после окончания войны Судного дня (Сирия и Египет против Израиля, 1973 год, Нетаньяху был ее участником) в части Голанских высот была создана буферная зона разъединения сирийских и израильских войск, на которой были размещены силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). Гора Хермон находится на территории, которая относится к ответственности СООННР. Голанские высоты были под контролем Израиля после другой войны — Шестидневной 1967 года.