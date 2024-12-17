Нетаньяху объяснил, почему Израиль закрепляется на Голанских высотах

Спустя полгода после окончания войны Судного дня (Сирия и Египет против Израиля, 1973 год, Нетаньяху был ее участником) в части Голанских высот была создана буферная зона разъединения сирийских и израильских войск, на которой были размещены силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР). Гора Хермон находится на территории, которая относится к ответственности СООННР. Голанские высоты были под контролем Израиля после другой войны — Шестидневной 1967 года.