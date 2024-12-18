Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил значение слов «рофлить» и «имба»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 17 декабря во время прямой линии рассказал, как понимает значение слов «рофлить» и «имба».
— Если я не ошибаюсь, «рофлить» — это смеяться, шутить, веселиться. А «имба» — это нечто настолько уникальное, выходящее за рамки привычного, — уточнил Алексей Орлов.
Мэр подчеркнул, что предпочитает классический русский язык, и выразил уверенность в том, что современная образовательная система дает молодежи возможность полностью овладеть им.
Кроме того, Алексей Орлов рассказал, что недавно ему подарили словарь молодежного сленга.
Ранее глава уральской столицы призвал молодежь не быть «скуфами», а также рассказал, как понимает значение выражения «чиловый парень». По словам Алексея Орлова, он узнал о жаргонизме от школьника-активиста.