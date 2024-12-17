Reuters узнал о готовящейся поездке спецпосланника Трампа в Киев

Трамп до выборов в ноябре и после своей победы на них заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине как можно скорее. Келлог является соавтором одного из предложенных республиканцу планов мирного урегулирования конфликта. В соответствии с этой инициативой Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров, а Москву предупредят об усилении поддержки Украины в случае любого отказа России от переговоров. Во время мирных переговоров должно быть достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».