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Reuters узнал о готовящейся поездке спецпосланника Трампа в Киев

Келлог в начале января посетит Киев, также готовятся его встречи с лидерами в Риме и Париже, сообщает Reuters. По его данным, это не будут активные переговоры, а просто «установление фактов». В Москву экс-генерал не собирается.

Источник: AP 2024

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в начале января посетит Киев в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям, сообщили Reuters два источника, осведомленных о планировании поездки.

Также в рамках ее подготовки ведется работа по организации встреч Келлога с лидерами в «европейских столицах», в частности, в Риме и Париже, рассказали собеседники агентства. Москву экс-генерал во время этой поездки посещать не собирается, уточнили они.

По словам источников Reuters, ожидается, что встречи будут посвящены «установлению фактов» от имени администрации Трампа, а не «активным переговорам». Они отметили, что планирование поездки все еще находится на стадии завершения и маршрут может измениться.

В интервью Fox News четырьмя днями ранее Келлог, отвечая на вопрос о планах посетить Киев или Москву, сказал, что новая администрация «строит некоторые планы, чтобы на самом деле пойти и просто послушать». Однако он не сообщал подробностей о возможных визитах.

Трамп до выборов в ноябре и после своей победы на них заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине как можно скорее. Келлог является соавтором одного из предложенных республиканцу планов мирного урегулирования конфликта. В соответствии с этой инициативой Киев продолжит получать вооружение только при условии старта переговоров, а Москву предупредят об усилении поддержки Украины в случае любого отказа России от переговоров. Во время мирных переговоров должно быть достигнуто прекращение огня на основе «преобладающих линий фронта».

До вступления в должность Трамп и его команда не могут вести прямые переговоры от имени США, отмечал венгерский премьер Виктор Орбан. При этом, подчеркнул он, при встрече лидеров сложно «избегать разговоров о мире и войне». Трамп встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в начале декабря на открытии собора Нотр-Дам в Париже после реконструкции. После этой встречи республиканец заявил, что президент Украины желает завершить конфликт.

NBC сообщал, что команда Трампа ведет переговоры с уходящей администрацией США и представителями Украины в поиске пути разрешения конфликта. Один из собеседников канала подчеркнул, что республиканец «действительно серьезно настроен добиться прекращения огня с первого дня». Прекращение огня может стать «первым шагом» к урегулированию, говорил назначенный Трампом советник по нацбезопасности Майкл Уолтц.

16 декабря Трамп заявил, что работает над урегулированием конфликта на Украине и «небольшой прогресс» уже достигнут, а также предложил Зеленскому готовиться к заключению соглашения по завершению конфликта.

Российская сторона не раз подчеркивала открытость к переговорам, подчеркивая, что от них отказывается Украина. Москва среди условий урегулирования называла вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма в составе России и отказ Украины от членства в НАТО. Киев настаивает на возвращении к границам 1991 года и вступлении в блок.

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