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Госдума приняла закон, декриминализирующий работу врачей

Во вторник, 17 декабря, Госдума в третьем и последнем чтении приняла законопроект, который декримининализирует работу врачей, следует из карточки закона, которая размещена на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

Изменения были внесены в ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи», — говорится в примечании к статье.

Следующими этапами перед официальным публикованием законопроекта будет его принятие Советом Федерации, а затем подписание президентом Владимиром Путиным.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в разговоре с РБК назвал принятие законопроекта «поистине эпохальным событием для всей системы здравоохранения».

Ранее медицинских сотрудников могли привлечь к уголовной ответственности по ряду статей. По словам Башанкаева, 238-я статья была одной из самых часто применяемых к медработникам, а количество уголовных дел, которые по ней возбуждали, росло с каждым годом.

«В 2022-м по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023-м их число увеличилось до 216. По второй части статьи (тяжкие преступления) дела возбуждаются еще активнее: в 2022 году таких случаев было 136, в 2023-м цифра выросла до 247», — отметил он.

Как подчеркивает Башанкаев, в связи с этим из профессии уходят опытные специалисты, а молодежь опасается идти в сферу здравоохранения. Таким образом, новый закон позволит медикам «дышать чуть легче». При этом он уточнил, что это никак не ставит под угрозу безопасность пациентов.

медицина
Госдума
закон