Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: Трамп официально получил нужное количество голосов выборщиков для победы

Избранный президент США Дональд Трамп получил достаточное количество голосов выборщиков для официального утверждения своей победы на президентских выборах.

Источник: Reuters

По данным CNN, решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас на заседании 17 декабря.

Несмотря на успех на выборах 5 ноября, победа Трампа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков.

Ранее Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной.

Также в CNN писали, что американский предприниматель и политик Илон Маск потратил на предвыборную кампанию Трампа не менее $260 млн.

Трамп Дональд