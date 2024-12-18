CNN: Трамп официально получил нужное количество голосов выборщиков для победы

По данным CNN, решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас на заседании 17 декабря.
Несмотря на успех на выборах 5 ноября, победа Трампа была формально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков.
Ранее Трамп анонсировал план по изменению порядка проведения выборов, чтобы сделать процедуру более организованной.
Также в CNN писали, что американский предприниматель и политик Илон Маск потратил на предвыборную кампанию Трампа не менее $260 млн.