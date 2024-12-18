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В рамках расследования дела Тимура Иванова арестован элитный Rolls-Royce

Автомобиль числился на балансе компании, ликвидированной в 2022 году.

Автомобиль Rolls-Royce стоимостью свыше десяти миллионов рублей арестован в рамках расследования дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идёт о Rolls-Royce модели Ghost. Кроме того, в материале говорится, что Иванов оформил десять дорогостоящих мотоциклов на ликвидированную в 2022 году фирму по торговле компьютерами ООО «Гермес техно». Техника числилась на балансе компании.

«Иванов оформил часть имущества на ООО “Гермес техно”, в частности, на балансе этой компании числились автомобили Rolls-Royce Ghost и Bentley Continental GT V8, а также десять мотоциклов. Первая из указанных выше машин была выпущена в 2004 году, стоимость подобных машин сейчас варьируется от десяти до 30 миллионов рублей. Bentley же была выпущена в 2014 году, её минимальная стоимость составляет 14 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По информации Единого государственного реестра юридических лиц, фирма «Гермес техно» была ликвидирована в связи с тем, что предоставила Федеральной налоговой службе «недостоверные сведения о своих данных».

Напомним, Тимура Иванова задержали в апреле по подозрению в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Он отстранён от должности замминистра. Против Иванова заведено три уголовных дела.

Ранее сообщалось, что суд в Москве продлил срок ареста Иванову до 23 марта.