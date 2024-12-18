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США рассекретили документы о ядерной программе Израиля

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США с 1960-х годов знали, что Израиль может производить оружейный плутоний в ядерном исследовательском центре в Димоне, следует из рассекреченных документов, на которые ссылается Архив национальной безопасности США.

Источник: AP 2024

Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, касающихся ядерной программы Израиля.

Как говорится в сообщении архива, документ разведывательного комитета по атомной энергии от декабря 1960 года — «первый и единственный известный отчет, который верно и недвусмысленно заявляет, что израильский проект в Димоне будет включать завод по переработке плутония и будет связан с оружейной программой». Последующие данные разведки США рассматривали вопрос переработки как нерешенный до конца 1960-х, когда Израиль достиг порога ядерного оружейного потенциала и «секретного соглашения с США, чтобы учесть статус необъявленного ядерного государства», пишет организация.

В 1967 году появлялись данные о том, что перерабатывающий завод в Димоне завершен или близок к этому, а реактор функционирует на полную мощность, то есть Израиль мог изготовить ядерное оружие за «шесть-восемь недель», говорится в сообщении.

В следующем десятилетии, как пишет архив, Вашингтон, судя по рассекреченным документам, уже приспосабливался к тому, что у Израиля есть ядерный оружейный потенциал.