США рассекретили документы о ядерной программе Израиля

Основанный журналистами и учеными в 1985 году Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, касающихся ядерной программы Израиля.
Как говорится в сообщении архива, документ разведывательного комитета по атомной энергии от декабря 1960 года — «первый и единственный известный отчет, который верно и недвусмысленно заявляет, что израильский проект в Димоне будет включать завод по переработке плутония и будет связан с оружейной программой». Последующие данные разведки США рассматривали вопрос переработки как нерешенный до конца 1960-х, когда Израиль достиг порога ядерного оружейного потенциала и «секретного соглашения с США, чтобы учесть статус необъявленного ядерного государства», пишет организация.
В 1967 году появлялись данные о том, что перерабатывающий завод в Димоне завершен или близок к этому, а реактор функционирует на полную мощность, то есть Израиль мог изготовить ядерное оружие за «шесть-восемь недель», говорится в сообщении.
В следующем десятилетии, как пишет архив, Вашингтон, судя по рассекреченным документам, уже приспосабливался к тому, что у Израиля есть ядерный оружейный потенциал.