США рассекретили документы о ядерной программе Израиля

Как говорится в сообщении архива, документ разведывательного комитета по атомной энергии от декабря 1960 года — «первый и единственный известный отчет, который верно и недвусмысленно заявляет, что израильский проект в Димоне будет включать завод по переработке плутония и будет связан с оружейной программой». Последующие данные разведки США рассматривали вопрос переработки как нерешенный до конца 1960-х, когда Израиль достиг порога ядерного оружейного потенциала и «секретного соглашения с США, чтобы учесть статус необъявленного ядерного государства», пишет организация.