Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для победы

Выборы президента США состоялись в ноябре текущего года. Кандидатами являлись республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Действующий американский лидер Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, отказался от участия в выборах после провала в ходе дебатов с Трампом.