Трамп получил необходимое количество голосов выборщиков для победы

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп получил достаточное число голосов выборщиков для официального утверждения победы на выборах.
Республиканец получил 40 голосов выборщиков Техаса, ещё 30 голосов присудили выборщики Флориды, 19 голосов получены от выборщиков из Пенсильвании.
По данным CNN, «решающим моментом» стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас. Заседание состоялось во вторник.
Трамп набрал 304 голоса. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис получила 167 голосов.
Конгресс Соединённых Штатов утвердит результаты 6 января, инаугурация Трампа назначена на 20 января.
Выборы президента США состоялись в ноябре текущего года. Кандидатами являлись республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Действующий американский лидер Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, отказался от участия в выборах после провала в ходе дебатов с Трампом.
Ранее Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию.