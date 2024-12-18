Молдавии предрекли потерю российского газа из-за решений Украины

По словам Юшкова, проблема заключается в том, что Украина пытается замкнуть контакты с Европой на себя. Он напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что республика готова к транзиту любого газа, кроме российского. То есть, если газ юридически будет принадлежать европейцам, даже будучи российским по происхождению, Киев готов пропускать его по своей территории, пояснил эксперт.