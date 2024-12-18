Опрос показал, сколько американцев негативно относятся к Трампу

Согласно результатам опроса, на фоне приближения дня инаугурации, 55% респондентов заявили, что отрицательно относятся к экс-главе Белого дома, тогда как о своем положительном отношении к нему заявили около 41% опрошенных.
При этом, как отмечает Рейтер, к Трампу в декабре 2016 года после его первой победы на президентских выборах положительно относился 51%.
В опросе, который проводился с 13 по 15 декабря среди взрослого населения США, принял участие 1031 человек. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.