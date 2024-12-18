Олбани
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Минобороны РФ с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, отметив, что он был выдающимся военачальником, ученым, рационализатором, говорится в некрологе, текст которого публикует газета «Красная звезда».

Источник: РИА "Новости"

«Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2024 года трагически погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич», — говорится в сообщении.

Минобороны отметило, что Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор: его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых Силах.

Подчеркивается, что благодаря усилиям Кириллова многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны.

Ведомство также добавило, что Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.

Кроме того, он стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей.

«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах», — добавляется в сообщении.