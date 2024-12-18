Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

Минобороны отметило, что Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор: его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых Силах.