Минобороны выразило соболезнования в связи с гибелью Кириллова

«Министерство обороны Российской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что 17 декабря 2024 года трагически погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич», — говорится в сообщении.
Минобороны отметило, что Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор: его исследования и инновационные подходы помогли оптимизировать процессы, улучшить эффективность операций и внедрить передовые решения в Вооружённых Силах.
Подчеркивается, что благодаря усилиям Кириллова многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны.
Ведомство также добавило, что Кириллов внёс значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, развитие и повышение боеготовности войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации, создание современных образцов вооружения и военной техники, подготовку офицерских кадров войск.
Кроме того, он стал настоящим наставником для многих молодых специалистов, вдохновляя их на исследования и внедрение новых идей.
«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах», — добавляется в сообщении.