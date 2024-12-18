Telegraph: США могут разместить тактическое ядерное оружие в Британии

Соединённые Штаты Америки в ближайшем будущем могут разместить тактическое ядерное вооружение на авиабазе Лейкенхит, находящейся в области Саффолк на востоке Англии. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
На данный момент на этой военной базе проводится строительство хранилища для тактического ядерного оружия, стоимость которого оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов. Предполагается, что эти работы будут завершены в течение нескольких лет.
На данный момент в странах Европы установлено около 100 американских ядерных бомб модели B61. Они размещены на военных объектах государств НАТО, таких как Бельгия, Италия, Нидерланды, Турция и Германия. Вдобавок, ещё примерно 150 аналогичных боезарядов находятся в Соединённых Штатах и могут быть сброшены с самолётов F-35.
Кроме того, стало известно, что Великобритания и Франция обсуждают возможность совместной работы над созданием собственного тактического ядерного арсенала. Это партнёрство призвано снизить военную зависимость обеих стран от США.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что одна из осносных задач министерства обороны России на сегодняшний день заключается в поддержании стратегических ядерных сил страны.