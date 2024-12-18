Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Одобренная ГА резолюция среди прочего «рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны». Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.