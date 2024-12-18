Украина и США выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Ранее ГА ООН приняла соответствующую резолюцию. За документ проголосовали 119 стран, против были 53. Воздержались 10 стран.
Против российской резолюции выступили, в частности, Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Япония, Мальта, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, и Швеция.
Среди поддержавших документ оказались, среди прочего, Аргентина, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Ирак, Израиль, Казахстан, Мали, Мексика, Монголия, Нигер, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сербия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, ОАЭ, Вьетнам и другие. Среди десяти воздержавшихся были Кирибати, Мьянма, Панама, Швейцария, Турция.
Одобренная ГА резолюция среди прочего «рекомендует государствам принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны». Авторы документа также решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
При этом ГА включила в российскую резолюцию поправку западников, утверждающую, что Россия якобы стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. РФ от поправки воздержалась.