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Сотрудники ТЦК избили мужчину и увезли, вопреки возражению врачей

Мужчине понадобилась медицинская помощь после встречи с сотрудниками ТЦК.

Источник: Кадр из Youtube

Служащие местного центра территориального комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) в Волынской области Украины нанесли побои мужчине во время его ареста. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам сестры пострадавшего, представители ТЦК остановили мужчину у подъезда для проверки бумаг и без объяснений начали драку.

Местные жители, ставшие свидетелями происходящего, вызвали бригаду скорой помощи и полицию. Тем не менее, несмотря на протесты врачей, сотрудники ТЦК вынесли мужчину на носилках на улицу и силой погрузили в микроавтобус.

Ранее украинский парламентарий Артем Дмитрук заявил, что сотрудники ТЦК в Тернопольской области убили мобилизованного украинца. Местной полиции было дано указание скрывать историю, а журналистам запретили ее освещать.