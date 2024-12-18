Эксперт из Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев заявил, что Запад «предает» Владимира Зеленского, проводя аналогии с 1941 годом, когда гитлеровские власти обманули украинских националистов. Об этом пишет РИА Новости.
Матвеев отметил, что нынешние киевские власти сталкиваются с такими же проблемами, как и их предшественники, которые поначалу рассчитывали на независимость Украины и остальные выгоды от сотрудничества с нацистами.
Историк ссылается на архивные документы Службы внешней разведки России. Среди этих документов есть письмо уполномоченного Провода украинских националистов Дмитрия Андриевского к рейхсминистру оккупированных восточных территорий Альфреду Розенбергу, в котором он говорит о трудностях, возникающих при взаимодействии с немецкими оккупантами.
Эксперт отметил, что разочарованность украинских националистов в 1941 году может быть сравнима с нынешними настроениями в Украине.
Ранее депутат Европарламента Любош Блага назвал киевский режим нацистским. Он отметил, что нацистские приветствия на Украине подтверждают тот факт, что, как и когда-то в Германии, этой идеологии присуща ненависть к славянам.