Киев и США выступили против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

Украина, Соединённые Штаты и ФРГ выступили против резолюции Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.
Всего резолюцию не поддержали 53 государства. Помимо Киева, Вашингтона и Берлина «против» высказались Канада, Япония, Австралия, Грузия и большинство европейских стран, в том числе Франция и Венгрия.
Документ поддержали Сербия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Бразилия, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Израиль и другие государства.
Десять стран воздержались. В их число вошли Мьянма, Швейцария и Турция.
Генеральная ассамблея Организации Объединённых Наций приняла резолюцию Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма. Документ утвердил Третий комитет ГА. «За» документ проголосовали 119 государств, 53 страны высказались против. Ещё десять воздержались.
Резолюция рекомендует государствам принять «надлежащие конкретные меры для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны».
Помимо этого, решительно осуждается применение «образовательных материалов и риторики», которые пропагандируют «расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация приветствует принятие ГА Организации Объединённых Наций резолюции против героизации нацизма.