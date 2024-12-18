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Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США

ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США до марта, документ призван не допустить прекращения финансирования правительства, ассигнования на деятельность которого согласованы до пятницы.

Источник: AP 2024

Опубликованный документ, предусматривающий поддержание средств на работу федеральных ведомств на нынешнем уровне, занимает более 1,5 тысячи страниц. На его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня.

Если законодатели не договорятся о временном бюджете, частично финансирование правительства прекратится уже в ночь на субботу.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявил, что необходимая договоренность практически достигнута.

Ранее многие законодатели критиковали подход, при котором на чтение 1,5 тысячи страниц у членов конгресса есть всего несколько дней.

До этого конгресс не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.

Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.

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