Руководство конгресса согласовало проект временного бюджета США

Опубликованный документ, предусматривающий поддержание средств на работу федеральных ведомств на нынешнем уровне, занимает более 1,5 тысячи страниц. На его рассмотрение и утверждение у обоих палат конгресса есть три дня.
Если законодатели не договорятся о временном бюджете, частично финансирование правительства прекратится уже в ночь на субботу.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции заявил, что необходимая договоренность практически достигнута.
Ранее многие законодатели критиковали подход, при котором на чтение 1,5 тысячи страниц у членов конгресса есть всего несколько дней.
До этого конгресс не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Остановка работы американского правительства происходила уже 21 раз с 1976 года, когда в стране был утвержден действующий процесс согласования бюджета, а самый длинный шатдаун пришелся на первую администрацию Дональда Трампа и длился 35 дней с конца 2018 по 2019 годы.