Маск обвинил агентство Reuters в публикации проплаченной пропаганды

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Илон Маск назвал материалы агентства Reuters проплаченной пропагандой.
«Позор Reuters. Проплаченная пропаганда», — написал он во вторник в X. Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, заявившего, что администрация президента США Джо Байдена платила Reuters за статьи с критикой компаний миллиардера, включая производителя электромобилей Tesla.
Маск ранее неоднократно критиковал традиционные средства массовой информации, обвиняя их в том, что они лгут своим читателям. Он в том числе называл Reuters худшим из всех традиционных СМИ.