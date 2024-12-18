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Маск обвинил агентство Reuters в публикации проплаченной пропаганды

Бизнесмен ранее уже называл агентство худшим из всех традиционных СМИ.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Илон Маск назвал материалы агентства Reuters проплаченной пропагандой.

«Позор Reuters. Проплаченная пропаганда», — написал он во вторник в X. Таким образом Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, заявившего, что администрация президента США Джо Байдена платила Reuters за статьи с критикой компаний миллиардера, включая производителя электромобилей Tesla.

Маск ранее неоднократно критиковал традиционные средства массовой информации, обвиняя их в том, что они лгут своим читателям. Он в том числе называл Reuters худшим из всех традиционных СМИ.