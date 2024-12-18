Заслуженный ветеран ФСБ занял пост главы Хабаровского района

В администрации Хабаровского района состоялось очередное заседание Собрания депутатов, на котором народные избранники проголосовали за кандидатуры на должность главы муниципалитета. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в финал конкурса вышли Сергей Будкин и Андрей Евстропов. Голосование прошло в соответствии с законодательством, без нарушений.
По информации пресс-службы районной администрации, члены комиссии внимательно изучили документы кандидатов и провели собеседования, оценив их профессиональные качества и соответствие требованиям на должность главы района. Большинство голосов депутатов определило победителем Сергея Будкина.
— Решением Собрания депутатов я был выбран главой Хабаровского муниципального района. Наш район окружает столицу края — город Хабаровск. Близость к ней формирует особые подходы к развитию инфраструктуры района, промышленного производства и сельского хозяйства. Конечно, как и везде, нам не чужды проблемы — уборка снега, проблемы ЖКХ и вывоз мусора. Эти вопросы требуют внимательного и прагматичного подхода. И перед командой администрации стоят серьёзные задачи, — сказал новый глава района.
Отметим, что Сергей Будкин родился 8 мая 1972 года в городе Корсаков Сахалинской области. С 1994 по 2014 год проходил службу на различных должностях в органах ФСБ РФ. В течение этого времени он прошёл обучение в Академии ФСБ и в Московской Академии государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ. Женат, имеет семерых детей.
В 2014 году Сергей Александрович был назначен заместителем главы города Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа по общественной безопасности. Через два года занял должность главного федерального инспектора по Сахалинской области аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Исполняющий обязанности главы Сахалинской области Валерий Лимаренко 4 февраля 2019 года назначил Сергея Будкина на должность заместителя губернатора региона — с этой должности он по собственному желанию ушёл в отставку 13 ноября 2019 года. После этого занимал посты главы городского округа Дзержинский Московской области и главы Киржачского района Владимирской области.
Сергей Будкин награждён Медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами, двумя Медалями «За отвагу», двумя Орденами Мужества, Медалью «За спасение заложников г. Беслан