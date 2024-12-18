Заслуженный ветеран ФСБ занял пост главы Хабаровского района

­— Решением Собрания депутатов я был выбран главой Хабаровского муниципального района. Наш район окружает столицу края — город Хабаровск. Близость к ней формирует особые подходы к развитию инфраструктуры района, промышленного производства и сельского хозяйства. Конечно, как и везде, нам не чужды проблемы — уборка снега, проблемы ЖКХ и вывоз мусора. Эти вопросы требуют внимательного и прагматичного подхода. И перед командой администрации стоят серьёзные задачи, — сказал новый глава района.